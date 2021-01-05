البيتكوين تتداول أعلى 31 ألف دولار

ارتفعت العملات الافتراضية خلال تعاملات الثلاثاء، لتتداول البيتكوين أعلى 31 ألف دولار، مع توقعات بأن تشهد المزيد من الارتفاع هذا العام.

وارتفعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية 1.04% إلى 31.38 ألف دولار، في تمام الساعة 12:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

وفي الوقت نفسه، صعدت الإيثريوم 2.6% عند 1034 دولارًا، وارتفعت الريبل أيضًا 1.06% إلى 23 سنتًا.

وذكر بنك “جيه بي مورجان” في مذكرة أمس أن البيتكوين قد تشهد ارتفاعًا هائلاً في العام الحالي، وقد تصل إلى 100 ألف دولار.