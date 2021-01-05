إيران: كوريا الجنوبية “ترتهن” 7 مليارات دولار من أموالنا دون سند

رفض متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء مزاعم بأن احتجاز إيران ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية أشبه باحتجاز رهائن، وقال إن سول هي من “ترتهن” سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية.

وقال المتحدث علي ربيعي للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “أصبحنا معتادين على مثل هذه المزاعم… لكن إذا كان هناك أي ارتهان، فإن الحكومة الكورية هي التي ترتهن سبعة مليارات دولار من أموالنا بلا أي سند”.

وتحتجز قوات إيرانية، منذ الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز.

وأعلن الحرس الثوري احتجاز الناقلة، على خلفية مخالفتها “للقوانين البيئية البحرية”، بحسب زعمه.

وأفاد في بيان نشره موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، عن إقدام قوته البحرية “صباح اليوم” على “توقيف سفينة مملوكة لكوريا الجنوبية”.