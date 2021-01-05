قادما من تركيا.. إسرائيل تعيّن الدبلوماسي إيتان نائيه قائما بالأعمال لدى الإمارات

نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مصدر مطلع أن إسرائيل عينت الدبلوماسي المخضرم إيتان نائيه كأول ممثل دبلوماسي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع مضي الجانبين في توسيع العلاقات بينهما بعد توقيع اتفاق التطبيع في أيلول/سبتمبر.

وأوضح المصدر أن نائيه سيكون “قائما بالأعمال”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن نائيه سيكون قائما بأعمال السفير لحين اختيار سفير دائم.

والسفير الإسرائيلي الجديد هو رجل أعمال سابق وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي، ودرس العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، التي تخرج منها في 1991.

ثم انضم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث عمل في البداية مساعدًا لمدير وزارة الخارجية.

وكان “نائيه” سفيرا لإسرائيل لدى أذربيجان خلال سنوات 2001-2005، وفي عام 2013 تولى منصب نائب سفير إسرائيل لدى بريطانيا.

وسبق أن عمل نائيه سفيرا في تركيا من عام 2016 إلى 2019.