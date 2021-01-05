تركيا.. مذكرات توقيف بحق 40 معارضا

أصدرت تركيا، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 40 شخصا بتهمة بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب 2016 المزعومة.

ووفق إعلام محلي، أصدر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة مذكرات توقيف بحق 29 شخصا بينهم عسكريون.

كما أصدر الادعاء في ولاية باليكسير غربي البلاد مذكرات توقيف بحق 11 مشتبها بهم.

وفور صدور القرار، تحركت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالمدينة؛ لمداهمة عناوين المطلوبين واعتقالهم.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.