أسهم قطر تقود المكاسب الخليجية بعد توقيع “بيان العلا”

أغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 1.4 بالمئة اليوم الثلاثاء، مسجلة أكبر مكسب يومي في نحو شهر، بفضل انفراجة في الخلاف الدبلوماسي القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

ووافقت السعودية على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر مع وصول قادة خليجيين للمملكة اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع قمة لإنهاء الخلاف الدبلوماسي مع الدوحة.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر واتهموا الدوحة بدعم الإرهاب.

وتصدر بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، قائمة الأسهم الرابحة مرتفعا 2.4 بالمئة وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 بالمئة.

وأغلقت الأسهم السعودية مرتفعة 0.2 بالمئة وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات، في العالم نحو واحد بالمئة.

وربح سهم مصرف الراجحي 0.3 بالمئة وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 0.7 بالمئة.

وزادت أسعار النفط دولارا تقريبا مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية وفيما تدرس مجموعة أوبك+ خفضا محتملا للإنتاج في فبراير شباط.

وزاد مؤشر دبي للجلسة الثالثة على التوالي متقدما 1.2 بالمئة.

وقاد مكاسب البورصة سهم إعمار العقارية وأضاف 2.9 بالمئة وزاد سهم دبي للاستثمار العقاري 3.9 بالمئة.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 بالمئة وأضاف سهم اتصالات 1.3 بالمئة.

ونما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول، إذ ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر/كانون الأول من 49.5 في نوفمبر/تشرين الثاني متخطي مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ سبتمبر/أيلول.

وخالف الاتجاه مؤشر البحرين وخسر 1.8 بالمئة جراء تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 5.5 بالمئة وخارج الخليج، صعد المؤشر الرئيسي في مصر 0.2 بالمئة وكسب سهم السويدي إلكتريك أكثر من أربعة بالمئة وحديد عز 7.4 بالمئة.

السعودية.. كسب المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8682 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5144 نقطة.

دبي.. قفز المؤشر 1.2 بالمئة إلى 2609 نقاط.

قطر.. تقدم المؤشر 1.4 بالمئة إلى 10618 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة مسجلا 10830 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 1.8 بالمئة إلى 1456 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى ‭3715‬ نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 0.7 بالمئة ليبلغ 6074 نقطة.