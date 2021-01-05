قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن ما تحقق في قمة العلا جاء بفضل بجهود مخلصة من السعودية ووساطة ملتزمة من الكويت والولايات المتحدة
و أكد أن حضور مصر قمة العلا كان مهمًا جدًا وإيجابيًا وارتباطها بمجلس التعاون الخليجي جوهري
و أوضح قرقاش أن ما تحقق في قمة العلا يمنح الفرصة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها
و قال إن الإمارات متفائلة بما جاء في بيان العلا وتراه بداية لإرساء قواعد متجددة وشفافة للعمل الخليجي
و ترى الإمارات أن أمنها واستقرارها لا يتحققان إلا في إطار أمن واستقرار المنطقة كلها
الإمارات تعلن عن تفاؤلها بقمة العلا و تثمن دور المملكة و الكويت و تشيد بحضور مصر #نورت_المملكه_ياتميم #قطر_السعوديه
الوئام-متابعات
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن ما تحقق في قمة العلا جاء بفضل بجهود مخلصة من السعودية ووساطة ملتزمة من الكويت والولايات المتحدة