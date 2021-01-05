وزير الخارجية القطري يؤكد مواصلة بلاده العمل الخليجي والعربي المشترك و طي صفحة الخلاف #نورت_المملكه_ياتميم #قطر_السعوديه

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن اليوم تنطوي صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

و شكر آل ثاني دولة الكويت قائلا: “كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي.

و أكد على مواصلة بلاده العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية وعلى أمن واستقرار المنطقة

و أعرب عن أمله أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.