التأهيل المهني بالرياض يدفع بأكثر من 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة لسوق العمل

تمكن قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الخمس سنوات الأخيرة من تدريب ما يزيد على 200 مستفيدة من ذوات الإعاقة وتأهيلهن لسوق العمل بما يتناسب مع قدراتهن الفردية.

ويحتوي القسم على مجموعة من الورش التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات في مجالات الحاسب الآلي والتطريز اليدوي والفنون الحرفية بكافة أشكالها تحت إشراف نخبة من المختصات.

ويهدف قسم التأهيل المهني للإناث بالرياض من خلال هذه الورش الى دمج المستفيدات المسجلات بنظام الوزارة من ذوات الإعاقة الجسمية أو الحسية أو العقلية بالمجتمع، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن بما يضمن لهن تعدد الفرص في الحصول على أعمال مناسبة بسوق العمل.