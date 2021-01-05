الجبير: #قمة_العلا انطلاقة جديدة لمجلس التعاون لصون البيت الخليجي من المهددات الخارجية #نورت_المملكه_ياتميم #قطر_السعوديه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية،عادل الجبير،اليوم، قمة العلا انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية

وقال الجبير: “اتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- بنجاح قمة تاريخية عنوانها التعاون من أجل مستقبل شعوب ودول الخليج العربي.. بحكمة قادتنا جاء اتفاق العلا لنتجاوز الخلاف، ونتجاوز معاً جميع التحديات بعزم وثقة

و أضاف: “سيسجل التاريخ بأن القمة الخليجية في العلا برئاسة المملكة تمثل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون نصون فيها البيت الخليجي من المهددات الخارجية، ولن يفلح من يحاول الاصطياد بالماء العكر.