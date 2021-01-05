النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يستقبل العام الجديد أقوى من المتوقع

أكدت كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أن الاقتصاد العالمي استقبل العام الجديد 2021 أفضل مما كان متوقعا في 2020، لكن “كوفيد – 19” يلقي بظلاله على التوقعات.

وقالت جوبيناث لمحطة “سي إن بي سي”: “ما هو صحيح الآن أننا نبدأ العام عند نقطة أقوى بعض الشيء مما توقعناه في 2020 وهو شيء جيد”.

وأضافت: “نشهد الآن سباقا بين الفيروس واللقاحات، وإلى أن نتجاوز هذا، أعتقد أن هذه فترة صعبة في الوقت الحالي”.

ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي نهاية يناير الحالي.

وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي أن ينكمش الناتج العالمي 4.4% في 2020، قبل نمو 5.2 بالمئة في 2021.