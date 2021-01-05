عاجل .. أمريكا ترحب بالمصالحة الخليجية وتثمن #قمة_العلا #قطر_السعوديه

رحبت الخارجية الأميركية باستعادة التعاون بين دول مجلس التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد

وقالت الخارجية الأميركية إن الخليج الموحد سيحقق المزيد من الازدهار من خلال التدفق الحر للسلع والخدمات والمزيد من الأمن لشعبه

و وأكدت الخارجية الأميركية أن التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مشجع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية