بعد عودته من لندن.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من رحلة للاحتفال بالعام الجديد في لندن.

وتردد أن الرئيس 67 عاماً، الذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته إلى أرمينيا، احتفل مع أسرته بالعام الجديد في لندن.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن حالته الصحية.

وسجلت أرمينيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة وتتاخم تركيا وإيران، أكثر من 160 ألفاً و500 حالة إصابة بفيروس كورونا و2878 حالة وفاة، وسجلت اليوم 324 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان تعافى من إصابته بفيروس كورونا في يونيو الماضي.