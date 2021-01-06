إستمرار التقديم للوظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود

أعلنت كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض المقررات لمرحلة البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ ، في شطري الطلاب والطالبات.

وذلك وفقًا للشروط التالية:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يحصل على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا.

أن يكون حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصص شرعي وأن لا يقل التقدير عن جيد جدًا في آخر مؤهل دراسي.

أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع مراحل الدراسة.

ويرجى من الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط إرسال المتطلبات على العناوين التالية:

قسم القرآن وعلومه: [email protected]

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة: [email protected]

المتطلبات التي ترسل لمن تنطبق عليه الشروط : خطاب بطلب التعاون – صورة من الهوية الوطنية– صورة من الوثائق العلمية– السيرة الذاتية علمًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات 25 / 5 / 1442 هـ.

كما تعلن كلية التعليم المستمر و خدمة المجتمع في جامعة الامام عن حاجتها إلى متعاونات للتدريس ضمن برنامج الدبلوم المجتمعي(قسم الطالبات) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 هـ.