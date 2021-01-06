“الصحة العالمية” تنتقد الصين لعرقلة التحقيق في أصل الفيروس

انتقدت منظمة الصحة العالمية الصين لعرقلتها سفر الخبراء إليها، وذلك للتحقيق في مصدر فيروس “كورونا” الذي أودى بحياة ما يزيد عن 1.8 مليون شخص على مستوى العالم.

وحسبما ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم” في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المسؤولين الصينيين لم يحددوا بعد الصيغة النهائية للسماح بسفر الخبراء إلى الصين، وذلك رغم مرور عدة أشهر من التفاوض والمحادثات بين المسؤولين الصينيين وفريق الخبراء -البالغ عدده عشرة- الذين عينتهم المنظمة.

وأوضح “تيدروس” أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة خاصة بعد سفر عضوين بالفعل إلى الصين، فيما لم يتمكن آخرين من السفر، وهذا التأخير يدل على محاولة “بكين” عرقلة الجهود الدولية الهادفة إلى التقصي عن أصل الوباء.

ووُجهت انتقادات لمنظمة الصحة العالمية بسبب احترامها للصين خلال فترة الوباء وعدم إلقاء اللوم عليها في انتشاره، ولامت عليها عدة دول للتقليل من حدة الأزمة في بدايتها، كما هدد الرئيس المنتهية ولايته “ترامب” بقطع العلاقات مع المنظمة في حالة عدم استقلالها عن الصين.