عيار 24 بالملكة عند 234.95 ريال.. أسعار الذهب تراجعت عالميا وصعدت محليا

صعدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 6 يناير 2021، وبلغ سعر الذهب “عيار 24” في المملكة حوالي 234.95 ريال سعودي، أي ما يعادل 62.64 دولار

وبلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 215.37 ريال أي ما يعادل 57.42 دولار، كما سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 205.59 ريال أي ما يعادل 54.81 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 18لحوالى 176.22 ريالا ، ما يعادل 46.98 دولار امريكى.

كما بلغ سعر الذهب 14 قيراط حوالي 137.06 ريال أي ما يعادل 36.54 دولار، وسعر الذهب عيار 12 قيراط بحوالي 117.48 ريال أي ما يعادل 31.32 دولار

وتراجعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تداولات الأربعاء، مع استقرار الدولار ووسط ترقب نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية “جورجيا”، وصدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير خلال تداولات الأربعاء بنحو 0.3% مسجلة 1948.2 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.3% عند 1944.72 دولار للأوقية، بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 1954.97 دولار في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 0.6% مسجلة 27.47 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 1.9% مسجلًا 1092.84 دولار للأوقية، فيما تراجع سعر البلاديوم بنحو 0.7% عند 2452.40 دولار للأوقية، وهي أعلى وتيرة منذ مارس الماضي.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية عند 89.48 نقطة