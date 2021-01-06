مبيعات نقاط البيع ترتفع 41.3% في أسبوع

صعدت مبيعات عمليات نقاط البيع بنسبة 41.3% خلال الفترة من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى 2 يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة مع الأسبوع السابق.

ووصلت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 10.74 مليار ريال، مقابل 7.6 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع بنحو 25.6%، إلى 90.7 مليون عملية، مقابل 72.2 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركزت المبيعات في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.58 مليار ريال، عبر تنفيذ 21.62 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بـ 1.36 مليار ريال بتنفيذ 25.87 مليون عملية.

وجاء قطاع الملابس والأحذية في المرتبة الثالثة بقيمة 1.12 مليار ريال من خلال 6.18 مليون عملية، ثم قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة 921.94 مليون ريال عبر تنفيذ 5.59 مليون عملية، وقطاع الصحة بواقع 800.51 مليون ريال، بتنفيذ 5.8 مليون عملية.

وارتفعت قيمة المبيعات في مدينة الرياض لتتصدر المدن بمبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ بقيمة 3.39 مليار ريال (زادت 34.9% عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 25.97 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.76 مليار ريال (ارتفعت 40.2%) من خلال تنفيذ 13.22 مليون عملية.