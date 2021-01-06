روسيا تسجل 24217 إصابة و445 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، تسجيل 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 5142 في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و308601.

وقالت السلطات إن 445 مصابا بالفيروس توفوا مما رفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 59951.

وكان قد أعلن مدير مركز جامالى الروسى للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال جينتسبورج – فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك “إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أى أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم”.