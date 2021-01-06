غرف العناية تمتلئ لمستويات خطرة.. الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، جميع البلدان إلى زيادة اختبار وتسلسل فيروس كورونا لمراقبة متغيراته، والاستجابة لها بفعالية، إذ تبدو المتغيّرات الجديدة أكثر قابلية للانتقال وتؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأشار مدير عام المنظمة، إلى أن عدد الحالات في العديد من البلدان بدأ يرتفع، لدرجة أن المستشفيات ووحدات العناية المركزة تمتلئ إلى مستويات خطيرة.

وقال: “لا تزال جائحة كـوفيد-19 تمثل أزمة صحية كبرى ونحن في سباق لإنقاذ الأرواح وسبل العيش والقضاء على هذه الجائحة”. وأضاف أن العالم أيضا في سباق لمنع العدوى وتقليل الحالات وحماية النظم الصحية وضمان الحياة الآمنة أثناء طرح لقاحات عالية الفعالية وآمنة للسكان المعرّضين لمخاطر عالية.

وأضاف قائلا: “هذا ليس بالأمر السهل فهذه هي الأميال الصعبة التي يجب أن نسيرها معا. إذا عملنا معا، فسيمكننا الفوز في كلا السباقين: التغلب على الفيروس مع الحد أيضا من فرصة تحوّره بشكل أكبر يهدد الأدوات الصحية التي لدينا حاليا”. ودعا إلى وضع إنقاذ الأرواح وحماية العاملين في مجال الصحة والأنظمة الصحية في المقدمة.

أشار د. تيدروس إلى دخول مرحلة جديدة من جائحة كوفيد-19 حيث تشتد الحاجة إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى.

وقال إن أكثر من 30 دولة بدأت في تمنيع السكان الأكثر عرضة للخطر بلقاحات متنوعة. وتدعم 190 دولة واقتصادا مرفق كوفاكس، المعني بضمان إتاحة اللقاحات، وأضاف يقول: “أتمنى أن تقوم جميع الشركات المنتجة للقاحات بتوجيه الإمداد إلى كوفاكس بسرعة بحيث يمكن بدء عمليات الطرح وحماية الأشخاص المعرّضين لمخاطر عالية في جميع أنحاء العالم”.

وحث جميع الحكومات على العمل معا والوفاء بالتزاماتها بالتوزيع العادل عالميا وحث جميع المجموعات الطبية على زيادة العرض في أسرع وقت ممكن والمشاركة الكاملة في كوفاكس.