إصدار أول رخصة سكن جماعي بأمانة منطقة نجران

أصدرت أمانة منطقة نجران اليوم أول رخصة سكن جماعي وفق دليل الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة عبر بوابة بلدي.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أن خدمة رخص السكن الجماعي تتيح للمستفيد من العقار إمكانية استخراج تراخيص المساكن الجماعية إلكترونياً بشكل سريع وميسر، وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشراً إلى إمكانية إنجاز الخدمة عبر بوابة بلدي.

بدوره أكد وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور منح صاحب العقار أو المستأجر رخصة لمدة سنة عند الموافقة على طلب الترخيص، وفي حال رفضه يرفق تقرير يوضح أسباب الرفض والتعديلات المطلوب إجراؤها، ومن ثم معاودة طلب الإصدار بعد استيفائها، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات قبل الشروع في تقديم طلب إصدار ترخيص السكن الجماعي.

ويهدف تنظيم السكن الجماعي لربط العمالة بالسكن وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.