صلت لأعلى مستوياتها.. السيولة النقدية ترتفع 153.85 مليار ريال

سجلت السيولة النقدية (عرض النقود 3) بالمملكة العربية السعودية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وارتفعت السيولة النقدية بالمملكة بنسبة 7.75% وبما يعادل 153.85 مليار ريال في أول 11 شهرا من عام 2020، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2019، وفقا لإحصائية أعدها “مباشر” تستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.

وبلغت السيولة النقدية في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق، بتسجيلها مستوى 2.139 تريليون ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق والبالغة 1.985 تريليون ريال.

وزادت قيمة السيولة النقدية بالسعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 222.94 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2019 والبالغة 1.916 تريليون ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة بنحو 1.5% مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والبالغة 2.107 تريليون ريال، بزيادة شهرية تبلغ 31.88 مليار ريال.

وتخطت السيولة النقدية في المملكة حاجز الـ 2 تريليون ريال للمرة الأولى في شهر مارس/ آذار 2020؛ عندما بلغت بنهايته 2.009 تريليون ريال، مقارنة مع 1.968 تريليون ريال في الشهر السابق.

واجتازت السيولة حاجز التريليون الأول للمرة الأولى في شهر يونيو/ حزيران من عام 2009، عندما وصلت إلى 1.001 تريليون ريال، مقارنة مع الشهر السابق (مايو/ أيار) عندما بلغت 986.85 مليار ريال.