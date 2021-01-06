جولدن مان ساكس: توقعات إيجابية لأسعار النفط بعد تخفيض السعودية لإنتاجها

قال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق أوبك+ يشير إلى ضعف الطلب على الخام في أعقاب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ويمهد المجال لسوق تحظى بإمدادات أقل في الربع الثاني من العام.

وكتب المحللون “تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، سيدعمان الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة مما يفضي بنا إلى التأكيد على توقعاتنا الإيجابية بشأن النفط”.

وسجل سعر خام برنت القياسي اليوم الأربعاء أعلى مستوى منذ فبراير بعدما قالت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، إنها ستخفض الإنتاج طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.

وستزيد روسيا وقازاخستان، العضوان في أوبك+، إنتاجهما بمقدار 75 ألف برميل يوميا فيما سيُبقى بقية الأعضاء الإنتاج مستقرا.

ويشعر المنتجون بقلق بشأن تأثير إجراءات العزل العام الجديدة على الطلب على النفط.

ويقول المحللون إن توقعاتهم المحدثة بشأن توقعات توازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف، وإن أحدث خطط أوبك+ تشير إلى فائض 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع عجز في الإنتاج من قبل.

وكتبوا في المذكرة “مستوى إنتاج أوبك+ في مارس سيظل منخفضا مع بدء تعافي الطلب العالمي بقوة مدفوعا بالطقس الأكثر دفئا وزيادة معدلات التطعيم. يشير هذا إلى أن المجموعة قد تعاني لرفع الإنتاج بالسرعة المطلوبة”.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يسجل سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.