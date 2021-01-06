الكشف عن أفضل لاعب صاعد في آسيا 24 يناير.. سعوديان يتنافسان على جائزة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي صاعد في عام 2020.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، إنه سيتم الكشف عن أفضل لاعب صاعد في آسيا يوم 24 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يحدد التصويت الجماهيري 60% من نسبة اختيار الجائزة، وذلك عبر مشاركة الجماهير عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

القائمة ضمت 19 لاعبا، من بينهم الثنائي السعودي عبدالله الحمدان، لاعب الشباب، وعبدالرحمن غريب، لاعب الأهلي، بعد المستويات المميزة التي قدماها في البطولة ذاتها.

الحمدان يعتبر أحد أهم نجوم منتخب السعودية تحت 23 عاما، وصاحب هدف الفوز 1-0 على تايلاند في الدور ربع النهائي.

أما عبدالرحمن غريب، فوصفه موقع الاتحاد الآسيوي بأنه أفضل لاعبي “الأخضر” في البطولة، حيث سجل الهدف الثاني في الفوز 2-1 على اليابان بالجولة الافتتاحية.