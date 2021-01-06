المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار على منطقتي الباحة وجازان

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية, وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، و فيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.