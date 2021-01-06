“المالية” توقع اتفاقية تمويل بـ3 مليارات دولار مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

أنهت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) الأسبوع الماضي، بقيمة بـ3 مليارات دولار (حوالي 11.3 مليار ريال).

وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، وقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري السيد “لي ان هو”.

وقال الجدعان إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة العربية السعودية وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري التمويل المقدم، حيث لاقى الطرح اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه شارك في التمويل 10بنوك من مختلف الدول.

وأضاف السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، متوقعا أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.