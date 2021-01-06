وزير الرياضة يستقبل رئيس “فيفا”

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم (الأربعاء) رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بحضور معالي عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

جاءت الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة هذه الرياضة الشعبية.

وبحث الجانبان سبل التعاون بما يخدم كرة القدم العالمية، وبما يدعم مسيرة الاتحاد الدولي، نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم اللعبة.