مصر تثبت أسعار المنتجات البترولية للربع الأول من 2021

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الأربعاء أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت الإبقاء على الأسعار الحالية، للربع الأول من عام 2021.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أنه تقرر “تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية للربع الأول (كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس) للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا” .

وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وغير ذلك من العوامل.

وكانت لجنة التسعير قد قررت تثبيت الأسعار في الفترة من تشرين أول/أكتوبر إلى كانون أول/ديسمبر للبنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه (الدولار يعادل نحو 15.7) للتر البنزين 80، و 7.50 جنيه للتر البنزين 92، و 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.