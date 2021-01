المالديف تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

وكتب وزير خارجية المالديف عبد الله شهيد، على حسابه الرسمي على موقع تويتر: “ترحب المالديف بالتطورات الإيجابية التي شهدتها القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف :”لقد أجريتُ مناقشات مثمرة مع السلطات القطرية، ويسعدني أن أعلن قرار حكومة المالديف بإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر”.

وكانت المالديف قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو من عام 2017، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات معها.

وقالت خارجية المالديف في حينه إن قرار قطع العلاقات سببه “معارضتها القوية للأنشطة التي تشجع على الإرهاب والتطرف”.

وكانت المالديف قد أسست علاقات دبلوماسية مع قطر عام 1984 .

Maldives welcomes the positive developments following the annual summit of Gulf Cooperation Council. I have had fruitful discussions with the #Qatari authorities and am pleased to announce Government of #Maldives decision to reinstate full diplomatic relations with Qatar.

— Abdulla Shahid (@abdulla_shahid) January 6, 2021