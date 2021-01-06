السودان وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي

وقعت وزارة المالية السودانية بالخرطوم اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا.

وقع عن السودان وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية، فيما وقع عن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخزان ستيفن منوتشن.

وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020، تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي.