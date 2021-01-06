“افعلها مايك”.. ترامب يطالب نائبه بحجب مصادقة الكونجرس على فوز بايدن

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائبه مايك بنس، بحجب مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

وقال ترامب، عبر تويتر: “يحتاج الحزب الجمهوري، والأهم من ذلك بلدنا، إلى الرئاسة أكثر من أي وقت مضى”.

وكانت مصادر قد كشفت لـCNN في وقت سابق أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أطلع الرئيس دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونجرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف: “تريد الولايات تصحيح أصواتها، والتي باتت تعلم الآن أنها تستند إلى مخالفات وتزوير ، بالإضافة إلى أن عملية الفساد لم تحصل على موافقة تشريعية. كل ما على مايك بنس فعله هو إعادة الأصوات إلى الولايات، ونفوز. افعلها يا مايك ، هذا هو وقت الشجاعة!”.