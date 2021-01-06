النائب العام يشدد على مدير السجون المكلف عدم إيقاف أي شخص دون مستند نظامي

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم، مدير عام السجون المكلف اللواء ماجد بن بندر الدويش والوفد المرافق معه، بحضور المختصين في الرقابة على السجون بالنيابة العامة.

وفي بداية اللقاء، هنأ النائب العام اللواء الدويش بتكليفه مديرا عاما للسجون، راجيا من الله أن يعينه ويوفقه في منصبه الجديد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسجون، مشددا معاليه على أهمية تطبيق الأنظمة ذات العلاقة وعدم إيقاف أي شخص دون مستند نظامي صادر من سلطة مختصة نظاما ، ومتابعة قضايا السجناء والموقوفين أولا بأول مع جهات التحقيق والقضاء وتنفيذ الأحكام القضائية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا للربط الإلكتروني بين النيابة العامة والسجون بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.

كما استمع النائب العام خلال اللقاء إلى نبذة عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات، والخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتركز على تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادا فاعلين بعد الإفراج عنهم.