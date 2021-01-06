أمانة جدة: مصادرة 932 كيلو خضروات ومخالفة قاعة أفراح غير ملتزمة بإجراءات كورونا

واصلت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على أحياء النطاق بهدف مكافحة الظواهر السلبية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات كافة.

وأسفرت هذه الحملة عن مصادرة 932 كلغم من الخضروات والفواكه وإزالة 18 بسطة عشوائية وفيما يتعلق بالإجراءات والتباعد لمكافحة انتشار فيروس كورونا رصدت البلدية بمشاركة ذات العلاقة إحدى قاعات الأفراح المخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني، أن فرق الرقابة الميدانية واصلت جهودها في رصد مخالفة “البيع العشوائي” بالنطاق حيث جرى مصادرة الخضروات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية.

وأبانت الشمراني، أنه في سياق متابعة مخالفات تدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19” رصدت الفرق الميدانية قاعة أفراح بالنطاق مخالفة للإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس والتي تساهم في تفشي ونقل الفيروس.