عاجل.. “فيفا” يشيد بمنشآت كرة القدم السعودية.. ويؤكد: المملكة دولة كبيرة ونحتاجها

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، بمنشآت كرة القدم السعودية.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” : “أذهلتني الاحترافية في منشآت كرة القدم السعودية .. ونحتاج لـ المملكة لأنها من الدول الكبيرة”.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وذلك بحضور معالي عبدالإله بن سعد الدلاك مساعد وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وكتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.