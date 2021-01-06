المملكة تدين الهجوم الإرهابي في النيجر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما عبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.