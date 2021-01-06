الجيش العراقي يحتفل بـ100 عام على تأسيسه .. و الكاظمي يحذر من اختطاف القرار الوطني

شهدت ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد، صباح الأربعاء، فعاليات الاستعراض العسكري بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الجيش العراقي.

وشاركت جميع صنوف الجيش العراقي، وكذلك الطيران الحربي والمروحيات بالاستعراض العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية على صفحتها على “تويتر” فيلما تاريخيا أبرز أهم المراحل الأساسية في تاريخ الجيش والقوات المسلحة العراقية، ومشاركتها في العديد من المعارك خارج البلاد.

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: “لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت”، مشيرا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد اكتمال انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد”.

وشدد على أن “العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم”.