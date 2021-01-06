هل يشهد الكونجرس الأمريكي أول حالة قتل في تاريخه #امريكا #ترمب

يصبح السؤال التاريخي الأهم هذا، اليوم، حول الأحداث التي تشهدها أمريكا و بعد أن نقلت الكاميرات مشاهد الفوضى و المصابين ، هل يشهد الكونجرس الأمريكي أول حالة قتل في تاريخه ؟

وهنا تضع عدسات الكاميرات صورة لسيدة تغرق في دمها و هي تنقلها الاسعاف خارج الكونجرس بعد اقتحامه من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب

و أفادت شبكة CNN بوقوع إصابتين جراء إطلاق نار داخل مبنى الكابيتول، مشيرة إلى أن أحد المصابين امرأة تتم معالجتها في المبنى وحالتها حرجة.

وطالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الحرس الوطني بالتدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.