تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند204.13 ريال

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، 7 يناير 2021, في السعودية، بنحو 12 ريالا، مع استمرار قوة أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.2 ريال (62.18 دولار)، مقابل 237.1 ريال (63.22 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 204.13 ريال (54.43 دولار)، مقابل 206.82 ريال (55.15 دولار)

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 174.61 ريال (46.50 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 136.16 ريال (36.21 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 117.97 ريال (31.11 دولار).

وربح المعدن النفيس عالميا 25% منذ بداية 2020، إذ تبنت بنوك مركزية وحكومات عالميا إجراءات تحفيز اقتصادي، مما يمهد الطريق لارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة.