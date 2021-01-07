على خلفية الشغب في مبنى “الكابيتول”.. “فيسبوك” و”تويتر” توقفان حساب “ترامب” مؤقتًا

أوقف كل من “فيسبوك” و”تويتر” حسابي الرئيس المنتهية ولايته “دونالد ترامب” على منصتيهما، على خلفية نشره محتوى يتعلق باقتحام أنصاره ومؤيديه مبنى “الكابيتول” احتجاجًا على نتائج الانتخابات.

واقتحم مؤيدو “ترامب” مبنى الكابيتول الأربعاء وعطلوا جلسة الكونجرس التي كان من شأنها المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب “جو بايدن”، ووفقًا لشبكة “سي إن إن” أصيبت امرأة بطلق ناري وكانت في حالة حرجة جراء الشغب الذي أدى إلى إخلاء المبنى وحضور الشرطة.

وأوضحت منصة “تويتر” أنها علقت الحساب لمدة 12 ساعة، كما حذرت للمرة الأولى من إغلاقه بشكل دائم، إذا لم يحذف “ترامب” التغريدات المنتهكة لسياسة المنصة.

كما حظرته “فيسبوك” من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة، بعد إزالتها لمقطع فيديو نشره لمؤيديه المشاركين في أعمال الشغب، وسيتم حظره على منصة “إنستجرام” المملوكة لـ”فيسبوك” أيضًا.