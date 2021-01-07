ماكرون يدين أعمال العنف.. ويؤكد “نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية”

أدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أعمال العنف التى اندلعت أمس الأربعاء، أمام مبنى الكونجرس الأمريكى (الكابيتول)، وقال ماكرون – في بيان مسجل أذاعه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – “نؤمن بقوة الديمقراطية الأمريكية”.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت عمدة واشنطن، موريل باوزر،أعلنت اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وهي المدة المتبقية للرئيس دونالد ترامب في الحكم، وفقًا لقناة “الحرة” الأمريكية.