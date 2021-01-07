“هدف” يوقع اتفاقية مع “جاهز” لدعم توظيف السعوديين العاملين بخدمة توصيل الطلبات

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة “جاهز”؛ لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات.

وأوضح “هدف”، في بيان له، أن الاتفاقية تنص التي وقعها مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني مع الرئيس التنفيذي لشركة “جاهز” غصاب المنديل، تنص على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، الذي يغطي كافة المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

وأكد مدير عام “هدف”، أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.

وأضاف الجعويني، أن “هدف” يمضي قُدماً في تعزيز فرص التدريب بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للمساهمة في رفع جاهزية القوى الوطنية لسوق العمل وتنمية مهاراتها، بما يضمن الاستدامة والنمو الوظيفي.

ومن جانبه، قال رئيس شركة “جاهز”، إن الاتفاقية تتواكب مع رسالة الشركة في دعم الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن “جاهز” تقود توطين الوظائف في قطاع التوصيل.

وأضاف المنديل، أن الشركة تملك مجموعة كبيرة من الشباب السعودي يقود العمليات في أقسام الشركة المتعددة، ويشكلون فريقا متجانسا ساهم بشكل لافت في النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية.