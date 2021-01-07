الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات

تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات لم يشهدها منذ ثلاث سنوات تقريبا، بعد إعلان فوز بايدن رسميا.

وصعدت الليرة التركية نحو واحد بالمئة اليوم الخميس لتصل إلى أقوى مستوى لها منذ 21 أغسطس/آب.

وارتفع الدولار اليوم الخميس، ليحوم فوق أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، ما يمهد الطريق أمام احتمال إقرار تحفيز مالي أكبر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وسجلت الليرة، التي فقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها العام الماضي، 7.25 أمام الدولار بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، مرتفعة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء عند 7.31.

وكانت الليرة قد تعززت في وقت سابق بما يصل إلى 7.24.