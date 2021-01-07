بايدن يعلن القاضي ميريك جارلاند خياره لمنصب وزير العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميا أن القاضي ميريك جارلاند هو مرشحه لمنصب وزير العدل ، وهو دور يرقى لكونه أعلى منصب لإنفاذ القانون في البلاد.

ويشغل جارلاند حاليا منصب قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وذاع صيته في 2016 فيما كان خيار الرئيس السابق باراك أوباما لشغل الفراغ الذي خلفته وفاة القاضي أنتونين سكاليا في المحكمة العليا الذي كان من رموز المحافظين.

ولكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون عرقلوا تعيين جارلاند الذي يعتبر سياسيا معتدلا، ولم يتم دراسته ترشحه قط.

يتمتع وزراء العدل بصلاحيات واسعة في الولايات المتحدة حيث يتم النظر لهم تقليديا على أنهم ممثلون غير سياسيين في واشنطن المستقطبة بشكل كبير.

وفي بيان اليوم الخميس، قال بايدن إن جارلاند سوف يساعد في “استعادة استقلال وزارة (العدل) حتى تخدم مصالح الشعب وليس الرئاسة وإعادة بناء الثقة العامة في سيادة القانون والعمل بلا كلل لضمان نظام عدل أكثر نزاهة وإنصافا”.