الكويت تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت، 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152978 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة ليبقى مجموع حالات الوفاة المسجلة 938 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3801 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 224 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148239 حالة.