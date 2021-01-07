مهاجم ريال مدريد يخضع للمحاكمة

يخضع مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، للمحاكمة لاتهامه بمحاولة ابتزاز مرتبطة بشريط جنسي يظهر فيه زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا.

وأعلن مكتب المدعي العام في فرساي بفرنسا اليوم الخميس أن قرار الإحالة للمحاكمة صدر ضد بنزيمة بتهمة التورط في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تم تهديده في مكالمة هاتفية في حزيران/يونيو 2015 بنشر الفيديو.

غاب بنزيمة عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي استضافتها فرنسا بسبب ضلوعه في تلك القضية.

ورفض دفاع بنزيمة الاتهامات الموجهة للاعب بحسب تقارير سابقة، فيما سيتم استجواب أربعة رجال آخرين في المحكمة.