فلكية جدة: “اقتران كوكبي ثلاثي” نادر يُرصَد بسماء المملكة الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن اقترانًا ثلاثيًّا يُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الأحد 10 يناير 2021 بين “المشتري، وزحل، وعطارد” بالأفق الجنوبي الغربي بعد حوالي 45 دقيقة من غروب الشمس.

وأضاف المهندس أبو زاهرة: أن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثًا صغيرًا، وربما هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران نظرًا لأن الكواكب ستكون منخفضة نحو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أن كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى – مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا – إلا أن الكوكب ذا الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بحوالي 11 مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي؛ بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

جدير بالذكر: يومًا بعد يوم سيهبط المشتري وزحل نحو موقع غروب الشمس، وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعدًا عن ضوء وهج الغروب.