FBI: العنف وتدمير الممتلكات في الكونجرس انتهاك صارخ لمؤسساتنا والعملية الديمقراطية

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ما حدث من عنف وتدمير للممتلكات في مبنى الكونجرس انتهاك صارخ لمؤسساتنا والعملية الديمقراطية.

دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين إلى تقديم أي معلومات أو مقاطع فيديو لها علاقة بالهجوم على مبنى الكونغرس وعمليات الشغب التي حصلت في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء.

ونشر مكتب التحقيقات (FBI) بيانا طالب فيه المواطنين التقدم له بأي معلومات بحوزتهم من صور أو مقاطع فيديو وغيرها لها علاقة بالأشخاص الذين لهم صلة باقتحام مبنى الكونغرس وعمليات الشغب التي حصلت في محيط البيت الأبيض.