وفاة الزميل الإعلامي الرياضي #مصعب_الرويجح

انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الإعلامي في صحيفة الوئام مصعب الرويجح،اليوم، إثر تعرضه لنوبه قلبية .
و تلقت الأوساط الإعلامية خبر الفقيد ببالغ الحزن و الأسى و أعرب العديد من الإعلاميين عن حزنهم داعين له بالرحمة و المغفرة شاهدين له بالكفاءة و الأخلاق الكريمة.
وشكّل خبر وفاة الإعلامي مصعب الرويجح صدمة بين الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي
و تلقت الوئام خبر وفاة الزميل ببالغ الحزن و الأسى
و يتقدم منسوبو الصحيفة بأحر التعازي و صادق المواساة لذوي الفقيد سائلين الله أن يرزقهم الصبر و السلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
و للعزاء جوال والده أبو يزيد 0505229169