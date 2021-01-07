وفاة الزميل الإعلامي الرياضي #مصعب_الرويجح

انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الإعلامي في صحيفة الوئام مصعب الرويجح،اليوم، إثر تعرضه لنوبه قلبية .

و تلقت الأوساط الإعلامية خبر الفقيد ببالغ الحزن و الأسى و أعرب العديد من الإعلاميين عن حزنهم داعين له بالرحمة و المغفرة شاهدين له بالكفاءة و الأخلاق الكريمة.

وشكّل خبر وفاة الإعلامي مصعب الرويجح صدمة بين الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي

و تلقت الوئام خبر وفاة الزميل ببالغ الحزن و الأسى

و يتقدم منسوبو الصحيفة بأحر التعازي و صادق المواساة لذوي الفقيد سائلين الله أن يرزقهم الصبر و السلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

و للعزاء جوال والده أبو يزيد 0505229169