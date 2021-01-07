خطوة استثنائية.. ترامب ينوي إصدار عفو عن نفسه

ناقش الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منح عفو رئاسي لنفسه قبل أيام من انتهاء فترته الرئاسية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن ترامب اقترح على مساعديه منح نفسه عفوا رئاسيا، في خطوة قد تكون استثنائية وغير مسبوقة على مدار التاريخ الأميركي.

وترى الصحيفة أن دراسة ترامب لهذا الأمر، مؤشر على قناعته بأن خصومه، قد يلجأون لمقاضاته قانونيا بعد تركه منصبه رسميا يوم 20 يناير، يوم انتقال السلطة للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.

وقالت الصحيفة إن خبراء القانون يرون تنفيذ ترامب لهذا الأمر “خطير”، لأنه يجعل الرؤساء فوق القانون، ومن شأنه أن يقيهم أي مساءلة قانونية لأي جرائم ارتكبوها خلال فترتهم الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العفو الرئاسي يطبق في نطاق القانون الفيدرالي، ولا يوفر أي حماية ضد جرائم الدولة.

وتأتي مباحثات ترامب حول الأمر، وسط أصوات جمهورية وديمقراطية، تنادي بعزله من منصبه من خلال تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.

وقد دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إلى تنحية ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معتبرة الملياردير الجمهوري “شخصاً خطيراً للغاية ولا ينبغي أن يستمرّ في منصبه”.