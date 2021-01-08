مسؤول عسكري سوداني: لا توجد حرب بالوكالة.. سنتصدى لمثيري الفتن والمتسلطين

هاجم قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، من وصفهم بـ “الخونة”، وطالب بمواجهة المجموعة المتسلطة التي قال إنها تعمل على حرق الشخصيات، وكشف بأن المخلوع لم يدخل السجن إلا بعد أيام من 11 ابريل، فيما وعد بتوضيح تلك الحقائق في الوقت المناسب.

وطالب خلال تصريحات صحافية بمراجعة النفس، وقال بأنه لا توجد حرب بالوكالة، وأن التغيير الذي يحلمون به ليس استبدال التمكين بتمكين آخر واللعب بعقول الناس، فيما شددّ على عدم وجود سودانيون درجة أولى وآخرين درجة ثانية.

وأضاف: لابد من مواجهة المجموعة المتسلطة التي تعمل على حرق الشخصيات والتصدي لها بقوة.

وقال بأن من يحاولون إفشال اتفاق السلام هم على خطأ، وتابع: البشير دخل السجن بعد أيام من التغيير، وليس في 11 ابريل وتوعد بكشف التفاصيل في الوقت المناسب.

ونبه دقلو، لحدوث ما وصفها بالفتنة في الولايات بغرض إفشال اتفاق السلام، فيما اتهم جهات – لم يسمّها – بالعمل على تأجيجها.