تراجع البيتكوين من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي تجاوز 40 ألف دولار

انخفضت البيتكوين خلال تداولات الجمعة بعدما ارتفعت أمس إلى مستوى قياسي جديد أعلى 40 ألف دولار، مما ساعد على ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الافتراضية لتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 1.8% عند 38874 دولارًا، في تمام الساعة 10:56 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”، بعدما قفزت أمس إلى 40.36 ألف دولار، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية يناير.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الإيثريوم بنسبة 3.9% إلى 1201.6 دولار، وتراجعت الريبل 3.3% عند 32 سنتًا.

وتوقع استراتيجيون لدى “جيه بي مورجان تشيس أند كو” بأن البيتكوين قد تصل قيمتها قريبًا إلى 146 ألف دولار، إذ بدأت في جذب المزيد من الأموال بعيدًا عن مشتري الذهب التقليديين.