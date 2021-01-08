الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات وضغوط من ارتفاع الدولار

تراجع الذهب الجمعة 8 يناير إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بيد أن الآمال في تحفيز إضافي في أكبر اقتصاد في العالم أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1907.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، لكنه مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1908.80 دولار.

وبلغ عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات مستوى قياسيا مرتفعا جديدا منذ مارس آذار، ليتماسك فوق واحد بالمئة ويساعد الدولار على الانتعاش بقوة.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما يزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وغذت سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ الأمريكي الآمال في تدابير تحفيز كبيرة وعززت توقعات التضخم، مما يدعم جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

ولكن ارتفاع توقعات التضخم وعوائد السندات يعزز أيضا آمال مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي في أن نهج السياسة النقدية الجديد للبنك المركزي الأمريكي يترسخ.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم لقياس مدى متانة سوق الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5% إلى 26.98 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1114.11 دولار للأونصة، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 2417.45 دولار.